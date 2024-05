Hanna Lis kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała! Zarzucano jej poprawki urody i operacje, ale te zdjęcia dowodzą, że to bzdury!

Hanna Lis - ryzyko w imię miłości

Hanna Lis: rodzina

Hanna Lis - kariera

Pierwsze kroki w dziennikarstwie Hanna Lis stawiała w Telewizji Polskiej w 1993 r., gdzie do 2001 r. prowadziła program „Teleexpress”, a także „Klub dobrej książki”, „Twój dekalog” i „Stopklatkę”. Niewielu wie, że Hanna Lis wystąpiła również epizodycznie w filmie Rób swoje, ryzyko jest twoje". Jednak to przede wszystkim z dziennikarstwem informacyjnym i publicystycznym przez większość swojej kariery była związana Hanna Lis. Początkowo w TVP, potem w stacji Polsat, gdzie prowadziła „Wydarzenia”, program, któremu szefował jej ówczesny mąż, dziennikarz Tomasz Lis. Gwiazda odeszła ze stacji na znak solidarności ze swoim zwolnionym mężem.

Wówczas wróciła do Telewizji Polskiej - prowadziła między innymi „Panoramę” w TVP2 i cykl „Kobiecy punkt widzenia”, emitowany w czasie porannego programu „Pytanie na śniadanie". Ze stacją była związana aż do stycznia 2016 r., kiedy to została zwolniona wskutek zmian personalnych w stacji. Dziennikarka wówczas zapowiedziała, że żegna się z publicystyką i dziennikarstwem informacyjnym. Słowa dotrzymała - od tamtego czasu Lis zajmowała się tematyką kulinarną, podróżniczą i lifestyle'ową. Wyjątkiem był rok 2019, kiedy to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prowadziła cykl wywiadów Studio EuroWyborcza na portalu „Gazety Wyborczej”.