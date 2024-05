Noc Muzeów z Markiem Hłaską. Już 18 maja pokaz filmu i wystawa fotografii!

„Ósmy dzień tygodnia”

Warto przypomnieć, że realizacja filmu była jednym z niespełnionych marzeń Andrzeja Wajdy. Tak reżyser pisał w swoich notatkach: W czasie realizacji „Kanału” (…) przyszedł Marek Hłasko (kilkukrotnie) i opowiadał (jak to miał w zwyczaju) swoje nowe dzieło. Chciał abym robił film zaraz jak tylko skończy pisać. Nieco później dowiedziałem się, że pijany klęczał w SPATIFie nocą przed A. Fordem i prosił, aby to on realizował „Ósmy dzień”. Próbowałem interweniować przez Ignacego Tauba, bezskutecznie, gdyż ten podpisał następnego dnia umowę z Hłaską. Film zrealizował A. Ford – marnowaty.”

Rok Marka Hłaski w CKF

„Są tacy ludzie, którzy – jak znajdą but na plaży, to natychmiast przymierzają ten but, mają odruch, żeby włożyć nogę. Marek przymierzał się do krzyża.” – to słowa Agnieszki Osieckiej o Hłasce, które w 1986 roku w dokumencie „Piękny dwudziestoletni”, przytoczył reżyser, Andrzej Titkow.

Literat, scenarzysta filmowy. Nonkonformista, buntownik, amant, emigrant. Przez jednych nazywany polskim Jamesem Deanem, przez innych polskim Borysem Pasternakiem. Hłasko pisał: „Jeśli nawet historia nie jest prawdziwa, jest ona prawdziwym zmyśleniem.”