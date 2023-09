Jakub Rzeźniczak niczym James Bond z żoną u boku. Paulina Nowicka jest w ciąży? Te zdjęcia wiele sugerują!

Często jeździmy z żoną do Miami, gdzie wielokrotnie byłem porównywany do Daniela Craiga. Nie ukrywam, że propozycja, jaką dostałem była dla mnie intrygująca i chętnie zgodziliśmy się z moją żoną na współpracę. Reklama będzie miała premierę w Miami podczas meczu Interu Miami z udziałem Leo Messiego, co jest dla mnie ogromnym przeżyciem. Będąc młodym piłkarzem marzyłem, żeby zagrać w MLS i w jakimś sensie tam się znajdę. Dziękuję ekipie za stworzenie fajnej atmosfery, wsparcie i dużo funu, jaki mieliśmy na planie - powiedział Jakub Rzeźniczak, który zaprezentował się m.in. w garniturze Paco Lorente.