Gwiazdy na pokazie nowej kolekcji Calzedonia „Let's Party!”. Zobacz zdjęcia! Maffashion i Anna Markowska zaliczyły wpadkę? Założyły to samo! Redakcja Telemagazyn

Pokazy mody to coś, co kochają gwiazdy i celebrytki. Niemalże w ciemno można założyć, że takim wydarzeniu ich nie zabraknie! Nie inaczej było w przypadku nowej kolekcji bieliźnianej marki. Jessica Mercedes, Joanna Horodyńska, Zuza Kołodziejczyk, Klaudia El Dursi - to zaledwie skromny wycinek. Maffashion i Anna Markowska zdaniem niektórych zaliczyły wpadkę!