Gwiazdy „Sanatorium miłości” młodnieją w oczach! Niektóre kuracjuszki dziś nie przypominają dawnych siebie

Gwiazdy „Sanatorium miłości” młodnieją w oczach

„Sanatorium miłości” to program, który stał się prawdziwym fenomenem polskiej telewizji. Produkcja TVP, w której seniorzy na stare lata poszukują miłości, jest emitowana od 2019 roku i doczekała się już pięciu edycji, a kolejną będzie można już oglądać na początku przyszłego roku. Przez ten czas, przez program przewinęła się cała masa przebojowych kuracjuszy i kuracjuszek, którzy podbili serca telewidzów. Okazuje się, że część z nich po zakończeniu swojej przygody z programem, postanowiła sobie zafunundować sporą przemianę!

Ostatnio sporo się mówiło na temat niezwykłej metamorfozy Bożeny Klimaszewskiej z 5. edycji „Sanatorium miłości”. Pochodząca z Augustowa seniorka, wzorem dzisiejszych nastolatek, zdecydowała się na przefarbowanie swoich blond włosów na różowo! Po raz pierwszy można było zobaczyć odmienioną kuracjuszkę ponad 3 miesiące temu na jednej z muzycznych imprez TVP. Wygląda na to, że nowy look przypadł Bożenie do gustu, bo różowy kolor do dziś gości na jej głowie!