Hande Erçel to prawdziwa piękność! Turecka gwiazda mocno wyeksponowała dekolt!

Kim jest Hande Erçel?

Przed nami 237. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Yaman się oświadcza! Seher denerwuje się przed „nocą poślubną”! Sprawdźcie, co jeszcze przyniesie 237. odcinek serialu „Emanet”

Hande Erçel w serialu „Czarna perła”

Przełom przyszedł wraz z rokiem 2017. To właśnie wtedy zagrała w serialu „Czarna perła”, gdzie wciela się w piękną Hazal. Kolejne produkcje z udziałem aktorki to „Halka” oraz „Azize”. Od 2020 roku Hande Ercel jest gwiazdą serialu „Zapukaj do moich drzwi”