Henryk Gołębiewski został ojcem w wieku 50 lat. Jak wygląda jego córka? Róża ma już 14 lat i zaliczyła poważny aktorski debiut!

Tak wygląda córka Henryka Gołębiewskiego

Nie każdy zdawał sobie jednak sprawę z tego, że prywatne życie aktora nie było usłane różami. Nałóg alkoholowy oraz problemy ze zdrowiem poważnie dały mu się we znaki. Na szczęście to już przeszłość. Dziś Henryk Gołębiewski całą swoją uwagę poświęca rodzinie, a zwłaszcza córce, którą powitał na świecie mając już 50 lat. Aktor nie kryje się z tym, że Róża, która w sierpniu skończy 15 lat, jest jego oczkiem w głowie.

Wcześniej chodziliśmy też z nią na castingi, ale niezbyt ją to interesowało, więc odpuściliśmy. Bo skoro dziecko nie chce, nie można go na siłę pchać do telewizji. W „Lombardzie...” jednak chciała zagrać. I chyba nawet jej się to spodobało, polubiła ekipę - wyznał Henryk Gołębiewski w wywiadzie dla „Życia na Gorąco”, cytowany przez „Vivę!”.

W tej samej rozmowie aktor zdradził również, że jeśli w przyszłości Róża będzie chciała robić karierę aktorską, pozwoli jej na to, lecz nie ma zamiaru jej do tego też zachęcać. Henryk Gołębiewski chciałby, by to była jej samodzielna decyzja. W końcu on sam traktował aktorstwo jako życiową przygodę.

