„Hiszpańska księżniczka", odcinek 5. Księżniczka Małgorzata przybywa do Szkocji Redakcja Telemagazyn

„Hiszpańska księżniczka" to rewelacyjny serial, oparty na powieściach historycznych Philippy Gregory. Jest to przenikliwe i porywające przedstawienie historii Katarzyny Aragońskiej, przedstawione z zupełnie innej perspektywy - z punktu widzenia biorących w historii kobiet, które stały za mężczyznami sprawującymi władzę w angielskiej monarchii od 1464 do 1530 roku. Jeśli uwielbiasz historię i dynastię Tudorów - ta produkcja to idealna propozycja dla Ciebie! Co wydarzy się w piątym odcinku serialu?