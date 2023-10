„Sisi” odcinek 5. Sisi udaje się pogodzić Franza i hrabiego Andrassy'ego [STRESZCZENIE]

Streszczenie poprzedniego odcinka

Para cesarska wydaje się być szczęśliwa. Franz dąży do wojny, a ciężarna Sisi spotyka się potajemnie z Fanny. Podczas chrztu Zofii dochodzi do próby zabójstwa.

„Sisi” - o serialu

Pierwsza europejska supergwiazda, Sisi, to główna bohaterka fascynującej historii pełnej intryg i pożądania. Beztroska nastolatka zakochuje się po uszy we wpływowym i osławionym mężczyźnie, cesarzu Franciszku. Nad ich relacją ciąży jednak piętno innej miłości, której nie było dane się spełnić. Sisi decyduje się podjąć wyzwanie. Z czasem staje się pewną siebie, nowoczesną kobietą, zdolną do podejmowania trudnych decyzji, radzenia sobie ze stratą, a w końcu do samodzielnego pełnienia roli cesarzowej.