Izabela Zwierzyńska dorastała na oczach widzów serialu „Barwy szczęścia”. Dzisiaj jest ideałem piękna!

Widzowie kochają „Barwy szczęścia”

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. Gdy produkcja miała swoją premierę w 2007 roku, to niewielu wierzyło, że nowy serial osiągnie popularność zbliżoną do kultowego już wtedy „M jak miłość”. A jednak!

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie "Barwy szczęścia" bez niektórych, już wręcz ikonicznych, postaci. Aczkolwiek nic nie trwa wiecznie i trzeba zaakceptować, że aktorzy chcą iść dalej. Jedną z czołowych postaci „Barw szczęścia”, pojawiającą się w serialu od pierwszego (!) odcinka, była Iwonka Pyrka, córka Marii i Romana, w którą wcielała się Izabela Zwierzyńska. Gdy przyjmowała tę rolę, miała zaledwie 16 lat i zapewne nawet nie sądziła, że zostanie profesjonalną aktorką!