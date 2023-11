Jacek Łągwa kiedyś i dziś. Zobaczcie, jak zmienił się współzałożyciel Ich Troje. Aż trudno go poznać!

Ich Troje to legenda

Formacja przez lata wylansowała takie hity, jak m.in. „Ci wielcy”, „A wszystko to... (bo ciebie kocham)”, „Powiedz”, „Razem a jednak osobno”, „Zawsze z Tobą chciałbym być...”, „Tango straconych”, „Keine Grenzen - Żadnych granic” czy „Babski świat”.

Kim jest Jacek Łągwa?

Chociaż część największych hitów zespołu Ich Troje to covery niemieckich przebojów, to nie da się ukryć, że ogromny sukces grupa zawdzięcza Jackowi Łągwie, który komponował i produkował piosenki Ich Troje. Zawsze był w cieniu Michała Wiśniewskiego, nie pchał się na afisz, tylko po prostu robił swoje, przez co idealnie dopełniał się z czerwonogłowym przyjacielem.