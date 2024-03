Gwiazda „Znachora” w „Na dobre i na złe”! Kogo zagra Anna Szymańczyk?

Nowa doktor w Leśnej Górze

Markiewicz kontra Bart

- Obaj wiemy, że nie powinien pan już operować…

- To nie było miłe...

- I nie miało być. Fakty nie zawsze są miłe.

- Tym gorzej dla faktów... Zawsze lepiej być miłym!

Tymczasem Rajmund - jako „tajny agent” Falkowicza - znów spotka się z Sarą, cały czas udając biznesmena, który szuka okazji do ciekawych inwestycji. I zastawi na oszustkę sprytną pułapkę...

- A... jaki biznes pan prowadzi?

- Konfucjusz mówił: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu”... Mnie się to nie udało!(…) Zajmuję się start-upami. Generalnie: duży pośpiech, wiecznie w ruchu, trzeba szybko reagować, podejmować decyzje… A czym pani zajmuje się na co dzień… jeżeli wolno spytać?

- Nie urzeknie pana moja historia… Jestem chemiczką.

- Ze szkoły nie pamiętam nic, a z życia, że chemia jest ważna w związkach...

- Mam taki projekt naukowy… Może też powinnam założyć start-up? Chciałabym sobie z tym jakoś poradzić, a nie potrafię!(…) Tu jest dokumentacja badań laboratoryjnych nad substancją, która rozpuszcza płytkę miażdżycową w stanach niezaawansowanych... Leczy początki choroby i zapobiega jej rozwojowi, to byłby przełom!

- Wygląda to obiecująco…