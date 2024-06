Vivienne Wiśniewska zachwyca urodą! Najmłodsza córka Michała Wiśniewskiego wyrosła!

Michał Wiśniewski to legenda

Michał Wiśniewski - to imię i nazwisko najprawdopodobniej zna każdy Polak. Nic dziwnego, bowiem przeboje Ich Troje były śpiewane i nucone dosłownie wszędzie! Nie masz szans, by znaleźć kogoś, kto nigdy nie słyszał „Powiedz” czy „A wszystko to, bo ciebie kocham”.

O Michale Wiśniewskim chętnie rozpisywały się media. Gdy zespół Ich Troje zdobył popularność wraz ze swoją trzecią płytą pt. „3”, Wiśniewski przestał być anonimowym wokalistą. Pojawił się kontrakt z wielką wytwórnią i wielkie pieniądze. Pojawił się też celownik mediów.