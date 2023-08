Jak dziś wygląda obsada „Akacjowej 38”? Serialowy German to prawdziwy przystojniak, a Cayetana i Celia są nie do poznania!

Obsada serialu „Akacjowa 38” prywatnie

Serial „Akacjowa 38” od pierwszego odcinka zawładnął sercami polskich widzów! Codziennie, losy Manueli i Germana śledzą tysiące fanów, z zapartym tchem wyczekując kolejnych wyzwań jakie staną przed bohaterami. Produkcja nie boi się poruszać tematów trudnych i pokazywać konsekwencje wyborów jakich dokonują postaci. To właśnie w „Akacjowej” widzowie mogą zobaczyć wyemancypowaną Donię Consuelo, która z premedytacją i determinacją stara się zaburzyć patriarchalne i zastałe społeczeństwo. To tutaj także widzów wzruszają losy zakazanej miłości Claudio i Marco, która codziennie musi mierzyć się z nienawiścią i niezrozumieniem zaściankowych mieszkańców osiedla.

„Akacjowa 38”, to hiszpański serial kostiumowy, który powstawał od 2015 do 2021 roku. Można więc spokojnie stwierdzić, że aktorzy w nim występujący mocno się od początku produkcji zmienili. Specjalnie dla was sprawdziliśmy jak dziś wyglądają wasi ulubieni bohaterowie!

Zobaczcie w galerii jaka prywatnie jest obsada serialu!

„Akacjowa 38” o czym jest serial?

Jest rok 1899. Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją (Inocencia to po polsku Niewinność). Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.