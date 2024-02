„Jaka to melodia”. Robert Janowski wraca, a Rafał Brzozowski wylatuje?! Decyzja zapadła!

„Jaka to melodia”. Wraca Robert Janowski, a Rafał Brzozowski może się pakować?

Robert Janowski przez dwie dekady był twarzą programu „Jaka to melodia”. To właśnie w tej roli pokochali go telewidzowie. W sierpniu 2018 roku niespodziewanie w roli gospodarza zastąpił go Rafał Brzozowski.

Jak donosi dwutygodnik "Flesz", wiele wskazuje na to, że Robert Janowski rozstanie się z Telewizją Polską, a popularny teleturniej "Jaka to melodia?" zmieni format! Dlaczego?

Niestety, dla jego fanów ta nadzieja szybko się rozwiała... Na oficjalnym profilu programu pojawiły się fragmenty nagrań do nowej edycji, a na nich pierwszą rolę odgrywa Rafał Brzozowski, co rozwiewa wszelkie wątpliwości co do dalszych losów „Jaka to melodia”.