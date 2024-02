Jakub Błaszczykowski i Agata Błaszczykowska skradli całą uwagę! Piłkarz i jego ukochana brylowali na premierze dokumentu „Kuba”

O czym jest dokument Amazon Prime Video „Kuba”

23 lutego na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje dokument „Kuba”, którego tytułowym bohaterem jest nikt inny, jak słynny polski piłkarz: Jakub Błaszczykowski. Przedstawia wzloty i upadki zawodnika, jego prywatne życie i drogę do sukcesu. Jak zapowiadali twórcy, nie zabraknie niczego: emocji, trudnych tematów i szczerych do bólu słów, płynących nie tylko z ust samego bohatera. Widzowie będą towarzyszyć legendarnemu piłkarzowi w najważniejszych momentach piłkarskiej kariery, począwszy od pierwszych amatorskich meczów w rodzinnych Truskolasach, przez decydujące bramki w starciach z klubami Bundesligi, historyczny gol przeciwko Rosji na Euro 2012, finał Ligi Mistrzów w 2013 roku, czy nieodżałowany karny w meczu z Portugalią na Euro 2016, aż do momentu zakończenia piłkarskiej kariery latem 2023 roku.