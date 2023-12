Jakub Rutnicki dzisiaj jest posłem. Ponad 20 lat temu był... finalistą „Idola”!

Kim jest Jakub Rutnicki?

Jakub Rutnicki w „Idolu”

Jednak ponad 20 lat temu miał szansę... podbić polski show-biznes. Być może wiele osób dzisiaj o tym nie pamięta, ale Jakub Rutnicki był uczestnikiem 1. edycji programu „Idol”, która emitowana była w 2002 roku. Radził sobie w programie doskonale, aż do tego stopnia, że dostał się do finałowej dziesiątki! W tej samej edycji byli m.in. Ania Dąbrowska, Tomasz Makowiecki, Szymon Wydra, Alicja Janosz czy Ewelina Flinta.

Z wykształcenia jestem politologiem i to z polityką od początku wiązałem przyszłość, a nie ze śpiewem. Na występ namówili mnie koledzy z bursy, bo słyszeli, jak śpiewam pod prysznicem. No i mój kumpel zaproponował, żebym wysłał zgłoszenie. (...) Idąc na przesłuchanie, nie spodziewałem się, że mogę przejść dalej. Wybrałem piosenkę bliską mojemu sercu, „Wehikuł czasu” Dżemu, bo Riedel to dla mnie jeden z największych wokalistów w historii Polski. No i miałem zaszczyt stanąć przed panem Jackiem Cyganem, panią Zapendowską, Wojewódzkim i świętej pamięci Robertem Leszczyńskim. (...) Zaśpiewałem na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Dostaliśmy Złotą Płytę, bo nasza płyta „Idol Top 10” sprzedała się w 70 tys. egzemplarzy. To z pewnością przygoda, której nigdy nie zapomnę - wyznał Jakub Rutnicki w rozmowie z „Faktem”.