Jakub Tolak szykuje się do poważnej operacji. To nie pierwszy raz, gdy los rzuca gwiazdorowi „Klanu” kłody pod nogi

Ich życie jednak w niedługim czasie ulegnie znacznej zmianie, a oni sami będą musieli zaparkować kamper na dłużej.

Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok - wyznał w rozmowie w programie „Dzień Dobry TVN” dodając, że wie od tym od 20 lat. - Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest - przyznał. - Okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam, tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić - stwierdził.