Jan Mela zmienił się nie do poznania! Najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów ma dziś piękną żonę i trójkę dzieci

O historii Jasia Meli swego czasu trąbiła cała Polska. W 2002 roku wówczas 14-letni Jaś doznał tragicznego w skutkach porażenia prądem, kiedy wszedł podczas deszczu do niezabezpieczonej stacji transformatorowej na placu zabaw w Malborku. Chłopak został niezwłocznie przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie po trzech miesiącach leczenia podjęto decyzję o amputacji lewego podudzia i prawego przedramienia.

W 2004 roku Polska ponownie usłyszała o Jasiu Meli. Wszystko za sprawą zorganizowanych przez podróżnika Marka Kamińskiego, wspólnych wypraw na Biegun Północny i Południowy. Wyprawa „Razem na biegun” była wydarzeniem bez precedensu. Jej główny bohater - 15-letni Jasiek Mela został najmłodszym zdobywcą obu Biegunów. Zapisał się również jako pierwsza w historii osoba niepełnosprawna, której udało się tego dokonać.

Moje życie to taka historia science fiction, której sam bym sobie nie wymyślił. Trudno więc byłoby je zaplanować. Zwłaszcza że gdy byłem jeszcze bardzo młody, spotykałem fajnych, ale szalonych ludzi, którzy inspirowali mnie i wciągali w podróżniczą aktywność. To nie było życie normalnego nastolatka, tylko życie sportowca. I to wiele mi dało, pomogło w zmierzeniu się z moją niepełnosprawnością, w walce o poczucie własnej wartości. Jednak długo żyłem na walizkach. Kiedyś zależało mi głównie na tym, by być obywatelem świata, a nie tylko jednego miejsca - wyznał swego czasu Jan Mela w rozmowie z Vivą!.