Jan Peszek świętował 80. urodziny! Wybrał dość nietypowy sposób!

Niezwykłe urodziny Jana Peszka

Nowy projekt Jana Peszka i Marii Peszek

„Serce ze szkła. Musical zen” na motywach „Królowej Śniegu” Hansa Christiana Andersena i „Naku*wiam zen” Marii Peszek to spektakl muzyczny, w którym baśniowa rzeczywistość Andersena zderza się z konkretem realnych biografii dwojga uznanych artystów, ojca i córki - Jana Peszka i Marii Peszek. Czy ja w ogóle jestem zdolny do miłości? - to pytanie, zadane kilka miesięcy po zawale przez Jana, staje się punktem zapalnym do przeprowadzania musicalowej anatomii serca, kochania i miłości.