Jaqueline już nie płacze po niewiernym Bartku. Jej serce skradł inny przystojniak z „Love Island”! Redakcja Telemagazyn

8. sezon programu „Love Island. Wyspa miłości” przeszedł do historii. Niestety, edycja, która niemal do finału nudziła większość widzów, ostatecznie będzie zapamiętana przez pryzmat skandalu, jaki rozegrał się już po finale show. To właśnie wtedy Bartek, będący w parze z Jaqueline, zdradził ją z Karoliną! Dla Jaqueline to już na szczęście przeszłość, a szczęście znalazła... w ramionach innego przystojniaka z „Love Island”!