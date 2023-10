„Love Island. Wyspa miłości”. Bartek i Jaqueline już się pogodzili! Afera ze zdradą dobiegła końca!

Zdrada po finale „Love Island. Wyspa miłości 8”

Choć finał „Love Island. Wyspa miłości 8” już dawno za nami, to emocje związane z miłosnymi perypetiami islanderów utrzymywały się jeszcze wiele dni po zakończeniu programu. Wszystko za sprawą relacji koszykarza Bartka i Jaqueline, którzy zajęli 2. miejsce w programie. Tuż po finale programu Jaqueline przyznała, że przyłapała Bartka i Karolinę w łóżku , co było równoznaczne z końcem ich relacji.

Skoro Karolina z Bartkiem utrzymują, że już od dawna mieli coś do siebie i chcieli coś próbować, to dlaczego Bartek wrócił do Jaqueline, a Karolina chciała tworzyć i tworzyła parę z Rafałem. Dlaczego spędzała z nim noce w kryjówce, mówili sobie tyle ciepłych słów, planowali relację po programie. Tak samo Bartek z Jaqueline. To brzmiało dla mnie bardzo poważnie - wyznała swego czasu Karolina Gilon na swoim InstaStories.

Nie trzeba było długo czekać na to, aby do komentarza Karoliny Gilon odniósł się główny zainteresowany, czyli Bartek. Islander w swojej relacji zauważył, że prowadząca show w swoich nagraniach zaznaczała wielokrotnie, że nie chce komentować całej tej sprawy, po czym i tak to robi. Zarzucił jej również to, że zabiera głos w sprawie, nie zapoznawszy się ze stanowiskiem drugiej strony.