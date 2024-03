„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 12. Jest afera! Emi odrzuca zaloty Dana, a ten... chce odejść z programu!

Za nami 12. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”, w którym naprawdę działo się! Jest afera! Emi odrzuca zaloty Dana, a ten... chce odejść z programu! Sprawdźcie, co jeszcze się wydarzyło w 12. odcinku „Love Island 12”.

„Bardzo namieszaliśmy”

Chwila odpoczynku, dystans, separacja. Czasami taki zabieg dla relacji może okazać się zbawienny, jeśli wygrać ma prawdziwa miłość. Ostatnie przeparowanie, które przeprowadzili wybrani przez widzów Oliwia i Adrian, częściowo temu służyło, ale jednocześnie wywołało szok. W warunkach programu oznacza to częstsze przebywanie i spanie z kimś innym, niż by się chciało. Czy ta terapia przyniesie dobre efekty?

Warianty i scenariusze

Dan od początku nie ukrywał, że jest zawiedziony zmianą pary. Liczył, że po kryzysie z Emi, nareszcie się zbliżą i będzie mógł wiele naprawić. - Układałem sobie już wszystko, ale niestety - narzekał. - Nie spodziewałem się, że ktoś mi tak mega zawróci w głowie i nie chciałbym tego stracić - wyznał. Jego nowa partnerka z kolei była przekonana, że w innych warunkach wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. - Między nami jest chemia. To mogłoby się udać - stwierdziła Daria w rozmowie z Asią.

„I love you”

Ten wieczór był pełen emocji. Jeszcze przed zaśnięciem Dan podszedł do Emi i wyznał jej miłość. Po angielsku. - Bo tak mi łatwiej - wyjaśnił wtulonej w niego dziewczynie. - Mi się płakać chce - skomentowała i aż piszczała, gdy drugi raz to powtórzył. - Stało się - dodał. - Ja w to nie wierzę. Jakoś mi ciężko. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Myślałam, że sobie jaja robisz - nie kryła zaskoczenia. - Nie jestem przygotowana na to. Nie wiem, co mam ci powiedzieć - zastanawiała się, co ma zrobić.

Non stop bez przerwy

Krok w krok, sam na sam z jedną osobą? Uczestnicy stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem. Nie dość, że zostali połączeni w pary, częściowo wbrew woli, to jeszcze do tego związani ze sobą. Dosłownie! ✉ „Wyspiątka! Życie we dwoje oznacza stałą bliskość i nierozerwalne więzy. W ciągu najbliższych 24 godzin przekonacie się, jak to jest być naprawdę razem. #wstegamilosci #gdzietytamja”.

Presja kontra dobre rady

Jak się okazuje, nawet ploteczki dziewczyn są możliwe, gdy po drugiej stronie dość krótkiej wstążki siedzą ich partnerzy. Wystarczy dobra kombinacja miejsc na sofach i można szeptać na ucho. - Bo Dan wieczorem mi powiedział, że mnie kocha - ujawniła Emi, nachylając się w stronę koleżanek. Miała wątpliwości co do jego szczerości i chciała koniecznie skomentować to z kimś bliskim. - Ja bym uciekała. To jest red flag - doradzała jej Wiki. - Nie powinien się obrażać, że ty nie odpowiadasz - dodała Asia.

Bolesna historia

Jarek czuje coraz większą więź z Zuzą. Dzięki rosnącemu zaufaniu ich rozmowy stają się jeszcze bardziej intymne. Ona opowiedziała mu o swojej rodzinie, a chłopak wspominał swoją przeszłość. - Miałem skomplikowane dzieciństwo. Mnie wychowała babcia i ciocia. Nie miałem okazji poznać swoich rodziców - mówił ze łzami w oczach o nieżyjącej mamie, której nie zdążył poznać oraz ojcu, który zginął w wypadku, gdy miał dwanaście lat. - Cieszę się, że ci to powiedziałem - zakończył.

Problem egzystencjalny

Chwile bez Dana, to dla Emi czas przemyśleń w towarzystwie Adriana. Zdecydowanie otwartych. - Bardzo dużo chłopców mnie postrzega jako obiekt seksualny - powiedziała. Analizowali wspólnie zachowanie 30-latka i zastanawiali się, czy właśnie tak jej nie traktuje. - Dziwisz się? Jesteś tutaj jedną z większych rakiet. Musisz to zrozumieć - odparł. A potem przyznała się, że to raczej 23-latek jest bliski ideału. - Takiego chłopaka szukam - podsumowała.

Wesołe góralskie rozmówki

- Sto procent się przeprowadzam! Ty mnie przygarniesz - Rafał już wie, że chce wrócić z Danii do Polski, a nawet wie, dokąd. Co na to Asia? Wsłuchana w podhalańską gwarę śmiała się na samą myśl, że jej bety (ubrania) trafią do ich wspólnej szafy, a na obiad razem zjedzą grule (ziemniaki) z kapustą. - Jeszcze będzie z ciebie gaździna - przekonywał.

Zarzucanie sieci

Bartek bardzo cieszył się po przeparowaniu. Połączenie z Patrycją dawało mu szansę na coś nowego, z nadzieją, że wreszcie będzie to także coś trwałego. Tym bardziej że dostali szczególny prezent i mogli zbliżyć się do siebie w wyjątkowych okolicznościach. ✉ „Wasza romantyczna elegancja zasługuje na godną oprawę. Dziś sprawdzicie, jak smakuje zachód słońca! #randka #jakbyluksusowo”.

Zestresowany i onieśmielony

- Za randkę! Cieszę się, że mam możliwość z tobą tutaj być - Bartek wzniósł toast. - Dla takiej kobiety trzeba się postarać - opowiadał Patrycji o swoich planach, salonie barberskim, który chce założyć i szczęśliwym życiu z tą jedyną. - Myślę o... dzieciach. Coraz starsza się robię - zdradziła, jakie perspektywy ją czekają. - Nie czuję się gotowy - kubeł zimnej wody wylądował na głowie „Rybaka”. Będzie coś z tego?

Temat na telefon?

Rozłąka zmusza do działania. Ale czy to odpowiedni moment? - Na początku się podjarałam, że super - zareagowała Oliwia. - No może troszeczkę za szybko. Może by mogło być teraz, ale nie w ten sposób - Wiki nie udawała, że jest zachwycona. - Wolałabym to usłyszeć osobiście, prosto w oczy, zobaczyć swoją reakcję i jego reakcję. Fajny gest, ale nie na pierwsze wyznanie - dodała Oliwia.

„Nie wiem, co będzie”

- Miałam dużo czasu na przemyślenia. Ja się z tobą dogaduję, ale nie we wszystkich kwestiach. Bardzo dużo czerwonych lampek mi się zapaliło - oznajmiła Emi. - Skąd taka zmiana? Czyli co? Rozstajemy się, tak? - dopytywał Dan. - Powiedziałeś mi, że mnie kochasz. Strasznie to jest dla mnie dziwne. Nie uważasz, że za szybko? - próbowała wyjaśnić swój punkt widzenia i wtedy on rozwiązał wstęgę, szybko wstał i odszedł z Kręgu Ognia. - Wychodzę. Jadę do domu - oświadczył.

