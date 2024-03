„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 10. Emi dała sobą zakręcić! Jeszcze przeprosiła Dana! Adrian nie podołał w kryjówce z Wiki?

Emi wybacza Danowi i jeszcze sama go przeprasza!

Asia i Rafał zbliżają się do siebie

Daniel wciąż zabiega o Emi

Dan z kolei, mimo że był zazdrosny o Emi nie tracił czasu i otwarcie wykazywał zainteresowanie Patrycją. Nie zamierzał długo czekać i zaczął swoje podboje do pięknej blondynki. Wspólne ich rozmowy zacieśniały relacje między Islanderem, a piękną blondynką. Dan wyznał Pati, że zachowanie Emi jest niedojrzałe i ma dość zabiegania o nią.

Za nami 9. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Oj, dzieje się! Dan jest bezczelny! Kłamie w żywe oczy! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 9. odcinku „Love Island 9”.

Adrian zawiódł w kryjówce?

Adrian w rozmowie z Danem przyznał, że noc w kryjówce z Wiki była wyjątkowa. Czuje się usatysfakcjonowany i na pewno ta noc zbliżyła parę do siebie. Dodał także, że Wiki jest pikantną dziewczyną, która wiele potrafi i właściwie była to noc spełnionych marzeń Adriana.

Aż trudno uwierzyć, ale Wiki nie czuła się dobrze i wciąż nie do końca była zadowolona z minionej nocy. Poprosiła Oliwię o rozmowę, której wyszeptała, że jest trochę zawiedziona, bo właściwie wcale nie było tak świetnie jak opisywał Adrian. Przyznała także, że dzisiaj inaczej patrzy na Adriana; z dystansem, nie może się do niego zbliżyć i chłopak ją drażni.

8. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9” za nami. Daria odbije Dana Emi? Mężczyzna gra na dwa fronty? Sprawdźcie, co jeszcze się wydarzyło!

Islanderzy w wolnym czasie grali w piłkę. Jarek ustalił zasady gry: zwycięska para dostanie w nagrodę soczysty wzajemny pocałunek. Bez wątpienia zwycięzcami tej konkurencji była Zuza i jej partner. Chłopak był bardzo zadowolony, ponieważ w jego relacji sprawy posuwają się bardzo do przodu, a to pierwszy dłuższy pocałunek z Zuzą.

Wszyscy wspólnie zastanawiali się nad zachowaniem Dana. Emi, która ciągle odrzuca jego przeprosiny i chętniej rozmawia z Danielem budzi dużo kontrowersji i wątpliwości u Dana. Chłopak traci nadzieję i zaczyna interesować się Patrycją. Dziewczyny ustaliły, że wezmą Dana spytki i zmuszą do konfrontacji z Emi i Pati, aby wszystko zostało wyjaśnione. Ostatecznie zaproponowały parze, żeby na osobności porozmawiali i wyjaśnili sobie wszystko.

Emi i Dan wyszli do ogrodu, żeby przedyskutować wszystko od początku i ustalić jaki status ma ich relacja. Obydwoje zdecydowali się na kolejną próbę, więc Dan musiał wrócić do Patrycji i powiedzieć jej, że Emi tak naprawdę nie zerwała z nim i chcą jeszcze spróbować zawalczyć o siebie. Patrycja poczuła się trochę dotknięta, niczym koło zapasowe. Ale wyjaśnili sobie wszystko i bez urazy przerwali próby nawiązania relacji.

Za nami 7. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Orgia pocałunków rozbije dotychczasowe pary? Nie jest dobrze! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 7. odcinku „Love Island 9”!

Nowy uczestnik w programie!

Wieczorem Wiki zdecydowała się na szczerą rozmowę z Adrianem. Przyznała mu się, że noc w kryjówce nie należała do udanych i że w przeciwieństwie do chłopaka ona ma wątpliwości i dużo znaków zapytania, które powodują, że inaczej patrzy na ich relacje. Adrian był lekko zdezorientowany, ale oczywiście przyznał, że może to był stres i kolejny raz powinni sobie dać szansę zawalczyć o dobre relacje łóżkowe.