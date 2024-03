„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 9. Dan jest bezczelny! Kłamie w żywe oczy! Asia i Rafał na romantycznej randce

Dan kontra Emi

Tymczasem Dan w rozmowie z Adrianem potwierdził, że ma dość obrażania Emi, że jest to dziecinne zachowanie i chociaż porozmawiali to jednak czuje, że dziewczyna nie prędko zaufa mu ponownie. Chłopak przyznał, że też jest za stary już na takie gierki i nie ma ochoty biegać za partnerką i poniżać się ciągle przepraszając i prosząc o szansę.

Emi jest załamana

Jarek bada grunt pod związek Bartka i Oliwii

Daniel jest zainteresowany Emi!

Daniel i Emi rozmawiali sami na temat par i Islanderów. Daniel nie ukrywał zainteresowania Emi i zapewniał dziewczynę, że Dan i Daria to para idealna. Całą rozmowę słyszały Islanderki siedzące tuż za rogiem. Daria, Oliwia, Patrycja i Asia nie mogły uwierzyć w to co słyszały. Zwłaszcza Oliwia, gdy usłyszała na swój temat, że nie podoba się Danielowi, bo ma styl nauczycielki i na pewno się już nie zmieni, bo ma 28 lat. A ponadto nie ma jej ciało mięśni, a to dyskwalifikuje ją w gustach Daniela. Dziewczyny były zniesmaczone słysząc wynurzeń chłopaka.