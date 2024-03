„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 7. Orgia pocałunków rozbije dotychczasowe pary? Nie jest dobrze!

Za nami 7. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Orgia pocałunków rozbije dotychczasowe pary? Nie jest dobrze! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 7. odcinku „Love Island 9”!

„Tak jakoś wyszło”

Związek czy iluzja? Nikt nie zamierza tkwić w relacji, która jest skazana na porażkę. Początkowo Rafał był zafascynowany „Patusią” i pukał do jej serduszka, ale dość szybko przekonał się, że jego własne bije dla innej. - Asia bardziej goni za mną - tłumaczył Patrycji, która totalnie skołowana postanowiła zasięgnąć rady u Darii. W tym czasie obdarowana pocałunkami konkurentka zwierzała się Zuzannie z wieczornych uniesień.

Nic na siłę, niech się dzieje

- Nie ma tej iskierki - po przebudzeniu się Patrycja była już pewna. Co prawda Rafał miał jeszcze resztki nadziei i przejawiał ochotę na zabawianie partnerki opowieściami o koalach i pandach, ale w jej głowie, był już ktoś inny. I to wcale nie tak daleko. Na łóżku obok leżał Dan i chyba zaczynał wyczuwać, jaki nastrój towarzyszy blondynce o poranku. Wspólne śniadanie, przygotowane przez górala, też nic nie zmieniło. Za to Asia, namówiona przez Darię i Jarka, ruszyła mu naprzeciw.

„Zaciekawiłeś mnie”

Dla Zuzy wejście Arka, a potem urocza randka w górach, to czas przełomowy. Dziewczyna do tego stopnia się otworzyła, że zaczęła patrzeć szerzej, niż chciałby jej obecny partner. Docenia jego starania, ale nie skupia się już tylko na nim. Plusy u blondynki zaczął zbierać również Jarek. Koreańskie przysmaki oraz wspólne zainteresowania i tematy do rozmów zrobiły różnicę.

Trzyceps!

Palące słońce, olejek, basen i siłownia w ogrodzie. Single i singielki doskonale wiedzą, jak wykorzystać czas w andaluzyjskiej willi, żeby poprawić sobie humory, a przy okazji zadbać o ciało. Chcą dobrze wyglądać i świetnie się czuć. Wzorowa kondycja przyda im się, jeśli liczą na dłuższy pobyt w programie. Okazję do popisów wykorzystał Jarek, napompowany pozytywnie komplementami od Zuzy.

Taka pomyłka

Dla Rafała wszystkiego było za dużo. Zaproszony na rozmowę przez Asię podczas śniadania, w końcu zdecydował się na spotkanie sam na sam. Nie miał jej jednak nic konkretnego do przekazania. - Muszę to przekminić. Sam jeszcze nie wiem, ale dzisiaj ci powiem - zwrócił się do brunetki. Najwyraźniej był skołowany, bo nazwał ją... Zuzią. - Czekam i analizuję - potwierdził swoje wątpliwości.

Zamknięty czy otwarty?

Po ostatnim zamieszaniu wokół Dana i Emi, nic nie jest pewne. Nawet jeśli oboje deklarują, że wszystko będzie jak dawniej. Daria i Patrycja postanowiły przekonać się osobiście, czy Polak z Wielkiej Brytanii bierze pod uwagę inne opcje. - Nie masz opcji odmowy! - osaczyły go, oczekując odpowiedzi i zapewniały, że jeszcze nie wszystko o nich wie i nie wszystko odkrył. - Nie chciałbym tego psuć - odmówił. Wytrwa?

Podryw na artystę

- Jak gdzieś jest Jarek, to nawet moje ciało się zbliża - Zuza odczytywała swoje naturalne odruchy i dzieliła się odczuciami z Asią. On doskonale wie, że jedną z jej pasji jest malarstwo. Obmyślił więc plan, dzięki któremu miał się do niej zbliżyć. Były więc belgijskie czekoladki oraz... rysunek, który własnoręcznie przy niej wykonał. - Naprawdę się starasz - pochwaliła jego zaangażowanie.

„Zanim ktoś zabierze”

Dan wziął na bok Rafała i przekazał mu, co się wydarzyło w ogrodzie. W ten sposób pozbawił go złudzeń, że ma jakiekolwiek szanse z Patrycją, ale przy okazji namówił, żeby natychmiast skierował się w stronę Asi. - Sytuacja jest taka, że ja nie chcę być opcją - oznajmiła ostrożnie, gdy poszli do sypialni omówić ich relację. - Nie będziesz - zastrzegł. - Dobrze smakujesz, mały diable tasmański - dodał po buziaczku.

Jasne deklaracje

Jedno słowo wypowiedziane, więc czas na drugie. Rafał znalazł odpowiedni moment, żeby szczerze porozmawiać z Patrycją. Zgodnie potwierdzili, że nie pójdą razem w tym samym kierunku. - A ty, gdzie będziesz uderzać? - był bardzo ciekawy, jakie ma teraz plany? - Nie wiem właśnie - odpowiedziała. W tym czasie Daniel nie szczędził komplementów Asi. - Otwierałbym się w twoją stronę - wyznał. - Z chęcią cię poznam - zostawiła sobie furtkę. Co z tego wyniknie?

„Ty byłaś w środku?”

Nie ma nudy! Jest gra w butelkę. Ale nie taka dla wszystkich! Tylko wtedy jej przebieg wywołuje pożądane emocje. Zabawę zaproponowali Arek z Darią. No i się zaczęło. Na sto procent! - Mi się wydaje, że Adrian się całuje z Danem - jedno z zadań wzbudziło szczególne kontrowersje, a w całuśnym trójkącie uczestniczyła także Patrycja. Niezaproszona Wiki oznajmiła, że zrobi z tym porządek!

