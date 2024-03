„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 8. Daria odbije Dana Emi? Mężczyzna gra na dwa fronty?

8. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9” za nami. Daria odbije Dana Emi? Mężczyzna gra na dwa fronty? Sprawdźcie, co jeszcze się wydarzyło!

Orgia pocałunków i afera

W trakcie gry w butelkę Adrian zobaczył siedzące w odosobnieniu dziewczyny więc natychmiast podszedł do nich i zapraszał Wiki do wspólnej zabawy. Ale jej nie było w smak żartować ani bawić się z resztą Islanderów, gdyż nie kryła oburzenia wobec zachowania partnera. Chłopak nie do końca rozumiał w czym jest problem, bo uważał, że brał udział w zabawie: „To była tylko zabawa” – powtarzał. Wiki była oburzona jego zachowaniem i stanowczo odmawiała konwersacji z Adrianem. Zuza przyznała dziewczynom, że to nie jest jej klimat i czuła się niekomfortowo, dlatego opuściła towarzystwo i zrezygnowała z gry.

W sumie program, nie program i tak i tak ja nie potrafię się całować z kimś co nie mam coś. Ja nawet nie umiem - mówiła.

Daria czai się na Dana?

Emi w między czasie wyszła na zewnątrz i zobaczyła Dana z Darią, którzy na osobności pili drinki i mimo, że Dan dostrzegł partnerkę pozostał w towarzystwie Darii. Oliwia wyznała Patrycji, że Bartek daje jej dużą dawkę pozytywnych emocji, że czuje się przy nim cudownie, jest spokojna i „zaopiekowana”. Mają wiele wspólnych tematów i rozmowy z nim są ciekawe. Ale dzisiaj w czasie gry w butelkę to Arek rozgrzał Oliwię i podniósł temperaturę w trakcie ich pocałunków. Teraz zastanawia się nad wyborem tego co spokojne i bezpieczne czy jednak tego co intrygujące i nieodgadnione. Ma nadzieję, że Arek zrobi krok w jej kierunku.

-„Popłynęłam. Nie ma.” – stwierdziła Oliwia.

Wszyscy kontra Zuzia

Adrian udał się do ogrodu i wspólnie z resztą Islanderów zastanawiali się nad sytuacją niewygodną. Rafał przyznał, że to Zuzia ich „sprzedała.” Adrian powiedział, że ma już papiery rozwodowe gotowe i że jest gruba afera. Wyspiątka ustaliły, że sprawę trzeba szybko wyjaśnić i wspólnie udali się do willi, gdzie wciąż były zniesmaczone sytuacją Wiki i Emi. Każdy zaczął tłumaczyć swoje zachowanie, ale argumenty nie były przekonywujące. Wiki oznajmiła wszystkim, że nie ma do nikogo żalu tylko jest wściekła na Adriana, który brał udział w zabawie. Było to trudne dla Emi i Wiki, dlatego dziewczyny trzymały się cały czas razem tylko we dwie.

Ale panowie nie odpuszczali i byli nieugięci w przeprosinach. Dołączyli do partnerek w ogrodzie, jednak kajanie się i tłumaczenie nie przynosiło rezultatu.

Dan wyznaje uczucia Emi

Dan poprosił Emi o rozmowę na osobności i wyznał jej, że przez cztery lata była sam, do nikogo się nie przytulał a tu teraz na wyspie czuje pierwszy raz iskierkę i coś wyjątkowego do Emi.

Ostatecznie panowie nie czuli wyrzutów sumienia, uznali, że ich lojalność jest bardzo silna w stosunku do dziewczyn i więcej nie będą się tłumaczyć, bo przecież gra jest tylko grą. Kolejny dzień przyniósł nowe rozważania na temat zachowania chłopaków i dziewczyn. Rozmowy w grupach damskiej i męskiej podsumowywały wszystko co wydarzyło się do tej pory. Ale gra w butelkę zdominowała temat wszystkich rozważań na wyspie.

