Jarosław Gugała niknie w oczach. Co się dzieje z dziennikarzem Polsatu?

Jarosław Gugała niknie w oczach

Jarosław Gugała od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych w Polsce. Urodzony 13 kwietnia 1959 roku Gugała swoją medialną karierę zaczął dość późno, bo dopiero w 1990 roku. Rozpoczął on wtedy pracę w nowo powstałych „Wiadomościach” TVP, najpierw jako reporter, później jako wydawca i prezenter. Dziennikarz przez blisko 10 lat był jedną z największych publicystycznych gwiazd Telewizji Polskiej. Nieoczekiwanie w 1999 roku postanowił on objąć stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Urugwaju, gdzie pracował aż do 2003 r. Choć proponowano mu przedłużenie pobytu, dziennikarz postanowił wrócić do kraju. Jednym z tego powodów była propozycja dołączenia do Polsatu, w którym pracuje do dziś.