Joanna Kołaczkowska nie lubi określenia „cesarzowa polskiego kabaretu” mimo, że nie ma sobie równych! Zobaczcie jak się zmieniała!

- Pierwsze pytanie, jak w ogóle reagujesz na takie określenia „cesarzowa kabaretu”? Są takie prawda?

- Nie, no to wiesz co... jednak cesarzowa to się kojarzy z kimś, kto jest bardzo przeciążony. Ale tak pod każdym względem. Tym, że jest bardzo grubo ubrana - ja nie chcę, żeby mi było aż tak ciepło - i że ma dużo warstw! Szymon, nie uważasz, że cesarzowa ma dużo warstw?

- Ale też ją noszą!

- No to to jest fajnie, że ją na lektykach noszą. Ale nie, cesarzowa tak brzmi, że to takie ciężkie jest. Jakaś stara baba. Ja bym wolała być królewną!