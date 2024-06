Jolanta Fajkowska ostro o współczesnej Telewizji Polskiej. Zdradziła, czy rywalizowała z Grażyną Torbicką i innymi gwiazdami

W rozmowie z serwisem gazeta.pl dziennikarka została zapytana, jak ocenia dzisiejszą Telewizję Polską.

Współczuję wszystkim, którzy dziś zaczynają, bo przy tej mnogości najróżniejszych streamów i podcastów szalenie trudno jest się przebić. Debiutowałam w pięknych czasach, gdy były tylko dwa kanały: Jedynka i Dwójka. Na pewno było łatwiej, bo mniejsza konkurencja. Jak już się dobrze zaczęło, to samo szło - wyznała. - Patrzę na nią (TVP - przyp. red.) z ogromnym smutkiem, bo wiem, że to, co było, już nie wróci. Można ładować w tę instytucję ogromne pieniądze i nie osiągnie się zadowalającego efektu. Inne stacje przejęły środek ciężkości. Telewizja Polska stała się jedną z wielu, i to w dodatku nie wiodących. Programy wyglądają jakoś tak amatorsko - oceniła Fajkowska.