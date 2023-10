Jolanta Kwaśniewska kiedyś i dziś. Tak się zmieniała była pierwsza dama Polski. Od lat uchodzi za ikonę stylu i synonim elegancji

Urodzona 3 czerwca 1955 r. Jolanta Kwaśniewska to dla wielu od lat synonim ogromnej klasy i elegancji. Nic dziwnego - ta polska prawniczka, działaczka społeczna, prezenterka telewizyjna oraz prezes zarządu fundacji Porozumienie bez barier, które działa od 1997 roku, to także żona byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego (w latach 1995–2005). Tym samym, ona nosiła wówczas nieformalny tytuł pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej. Szybko uznano ją za najlepszą ze wszystkich i nic się w tej sprawie nie zmienia - w maju 2020 r. w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) została uznana za „najlepszą pierwszą damę”, uzyskując 48,1% wskazań.

Życie i kariera Jolanty Kwaśniewskiej

Mylił się jednak ten, kto zakładał, że jest „jedynie” żoną u boku swojego męża. Zanim Kwaśniewski objął urząd, Jolanta prężnie rozwijała swoją karierę. Pierwszą pracę zawodową podjęła w 1984 r. w szwedzko-polskiej firmie polonijnej PAAT, produkującej m.in. na rynek Związku Radzieckiego sztuczną biżuterię. Doszła do stanowiska dyrektora ds. handlowych! W 1991 r. poszła „na swoje” i zaczęła prowadzić agencję nieruchomości o nazwie Royal Wilanów. Kierowała nią do momentu objęcia przez męża urzędu, oddając wówczas firmę w ręce zarządu powierniczego. Wróciła do niej niedługo po zakończeniu przez Kwaśniewskiego drugiej kadencji.