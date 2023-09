Jolanta Kwaśniewska o samotności w Pałacu: „Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikogo wokół nie ma!”

Ja myślę, że najbardziej odczułam moją samotność w momencie jak, w 2004 roku Ola powiedziała, żebyśmy zrobili remont naszego poprzedniego mieszkania na Wilanowie. I w momencie, kiedy ona się wyprowadziła z Pałacu, to ja ryczałam! Ja tak ryczałam. Myślę sobie, Matko Boska, no ten mój mąż piętro niżej. No niby blisko, ale ja przyznam, że ja bardzo rzadko schodziłam do gabinetu mojego męża, tam różne, ważne rzeczy się działy, więc ja raczej czekałam na jego powrót, a ten powrót to była jakaś dwunasta w nocy.