Jolanta Kwaśniewska naprawdę ma 68 lat?!? Wygląda lepiej od nastolatek!

Początki kariery publicznej Jolanty Kwaśniewskiej

Styl i elegancja Jolanty Kwaśniewskiej

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych atutów Jolanty Kwaśniewskiej jest jej styl. Elegancja, z jaką prezentuje się publicznie, była i jest wzorem dla wielu Polek. Jej wybory modowe były analizowane przez media, a porady dotyczące stylu i dobrego smaku publikowane w książkach i artykułach. Jolanta Kwaśniewska zawsze podkreślała, że elegancja to nie tylko ubrania, ale przede wszystkim sposób bycia, szacunek do innych ludzi oraz umiejętność zachowania się w każdej sytuacji. To podejście sprawiło, że stała się autorytetem nie tylko w kwestiach modowych, ale również etykiety i savoir-vivre'u.