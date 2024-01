Józef Raciniewski i Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz wystąpią razem! Król i królowa „Sanatorium miłości” połączyli siły!

Józef Raciniewski to król „Sanatorium miłości” i życia

Józef Raciniewski to prawdziwy król życia! 70-latek jest w doskonałej formie i już nie raz udowodnił, że to właśnie on najbardziej zasłużył na tytuł króla turnusu 5. edycji „Sanatorium miłości”. Józef Raciniewski to jednocześnie najbardziej przebojowy i towarzyski uczestnik show TVP dla seniorów; media już nie raz spekulowały o jego związkach z innymi uczestniczkami show, aczkolwiek te spekulacje nigdy nie zostały potwierdzone. Za to zostały raz zdementowane, gdy Elżbieta Czabator, którą widzowie doskonale znają z „Rolnik szuka żony 8”, definitywnie powiedziała, że z Józefem łączy ją jedynie przyjaźń.