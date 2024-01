Elżbieta Czabator i Józef Raciniewski z „Sanatorium miłości 5” są parą? Gwiazda „Rolnik szuka żony 8” zabrała głos!

Był 2021 rok, gdy Elżbieta Czabator pojawiła się w 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. W jej wizytówce czytaliśmy:

Elżbieta to 56-cio letnia energiczna blondynka, która ma jeszcze wiele planów na przyszłość. Prowadzi ekologiczną plantację truskawek, uwielbia pracę w ogrodzie, a do roślin ma naprawdę dobrą rękę. Jest kobietą niezależną, odważną, której największą siłą i radością są dzieci. Dwoje z nich założyło już swoje rodziny, natomiast najmłodsza córka, Wiktoria, studiuje i bardzo wspiera mamę w podejmowanych przez nią decyzjach. Elżbieta ma 164 cm wzrostu, niebieskie oczy, a jej niewątpliwą zaletą jest to, że akceptuje siebie w 100%. Jest kobietą, która ceni sobie niezależność, potrafi konsekwentnie dążyć do celu i doskonale wie, czym jest ciężka praca. Wolny czas spędza w ogrodzie, nad stawem, ważny jest dla niej kontakt z naturą i ma jeszcze mnóstwo marzeń, które chciałaby spełnić.