Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski są razem od 24 lat i wciąż są jak zakochane gołąbeczki! Czułość widać w najdrobniejszych gestach!

Justyna Steczkowska - co o niej wiemy

Justyna Steczkowska to urodzona 2 sierpnia 1972 roku wokalistka, która zapisała się na kartach historii polskiej muzyki. Słynna „dziewczyna szamana” muzyką nasiąkała od najmłodszych lat. Będąc córką dyrygenta, który swoją pasją zaraził całą rodzinę, spędzała długie godziny na ćwiczeniach. Mając pięć lat, przeprowadziła się z rodzicami do Stalowej Woli, gdzie uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Pod koniec lat 80. wróciła do Rzeszowa, gdzie w 1990 ukończyła naukę w liceum mieszczącym się w Zespole Szkół Muzycznych nr 1. Na Akademii Muzycznej w Gdańsku przez rok studiowała również wiolinistykę, by później skupić się na wokalistyce.