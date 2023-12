Kacper Kuszewski i Mateusz Ziółko wrócą w 20. sezonie „Twoja twarz brzmi znajomo”? Kto jeszcze?

Finał 19. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo” już za nami; zwycięzcą został Kuba Szmajkowski, który zachwycił publikę swoim nieziemskim wykonaniem piosenki „Carless Whisper” jako George Michael. Zaraz za nim na podium znaleźli się Nick Sinckler i Marcin Januszkiewicz, podczas kiedy czwarte miejsce przypadło Ewelinie Flincie. W ostatnim odcinku 19. odsłony „TTBZ” ujawniono jednak jeszcze jedną rzecz: prowadzący ogłosili, że w następnej, jubileuszowej, edycji na scenie zobaczymy najbardziej znanych i lubianych finalistów z poprzednich lat. Zaraz potem zostało to potwierdzone na oficjalnym Instagramie show:

"Kochani! Ogłaszamy 20. jubileuszową edycję #TTBZ! To będzie coś wyjątkowego, czyli The best of the best of #TTBZ! Na scenie pojawią się finaliści poprzednich edycji! Najlepsi z najlepszych! Jeszcze nie zdradzimy Wam kto, ale będzie się działo! Dziękujemy Wam, bo bez Was nie byłoby nas!"