Tak wyglądał młodziutki Rysio z „Klanu”! Przez lata Piotr Cyrwus naprawdę mocno się zmienił

Tak w młodości wyglądał Piotr Cyrwus

Piotr Cyrwus to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Urodzony 20 czerwca 1961 roku aktor znany jest z licznych serialowych ról, a także z występów na teatralnych deskach. Choć w ciągu całej swojej kariery wcielał się on w kilkaset różnych postaci, to jedna z nich szczególnie mocno zapadła w pamięci telewidzom. Mowa tutaj oczywiście o słynnym Ryśku z „Klanu”, w którego Piotr Cyrwus wcielał się przez ponad 15 lat. Ryszard Lubicz grany przez Piotra Cyrwusa stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskich seriali oraz... bohaterem tysięcy internetowych memów.

Choć od rozbratu Piotra Cyrwusa z „Klanem” minęło już 11 lat, to postać Ryśka wciąż jest obecna w popkulturze. Sam Cyrwus zaś na fali popularności zaczął pojawiać się w coraz to nowych filmach i serialach i obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Dziś jego wygląd zna niemal każdy. A jak wyglądał aktor nim zrobiło się o nim głośno?