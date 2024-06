Robert Janowski odchodzi z „Twoja twarz brzmi znajomo”! Posada w „Jaka to melodia?” już czeka?

Robert Janowski nową/starą twarzą TVP?

Dziękuję za tę wspaniałą artystyczną podróż. Dziękuję za ludzi, których poznałem przy produkcji programu. Ale słowo: ludzi — jest tu kluczowe, bo to ludzie stanowią sens każdego działania. To były ważne relacje w moim życiu. Będę tęsknił za Waszym profesjonalizmem, uczynnością i empatią. Dobrze się wyśpijcie przed następną edycją😂 Życzę Wam wielu sukcesów i satysfakcji. Sobie też💪🏼

Historia programu „Jaka to melodia?”

„Jaka to melodia?” to polski teleturniej muzyczny, oparty na amerykańskim formacie „Name That Tune”, który był emitowany na antenie TVP1 od 4 września 1997 roku. Nieoficjalnie pierwszym prowadzącym program był Jacek Borkowski, który nagrał kilkanaście odcinków, które jednak ostatecznie nie zostały wyemitowane. Rafał Rykowski, twórca telegry „Piraci”, także otrzymał ofertę prowadzenia teleturnieju, ale odrzucił propozycję, ponieważ nie czuł się kompetentny do prowadzenia programu muzycznego.

Od początku emisji we wrześniu 1997 roku aż do czerwca 2018 roku gospodarzem teleturnieju był Robert Janowski. W kwietniu 2001 roku Jacek Borkowski zastąpił Janowskiego na sześć odcinków. Latem 2018 roku, w związku ze zmianą producenta programu oraz planowanym odświeżeniem jego formuły, Robert Janowski został usunięty z funkcji prowadzącego. Jego rolę przejął Norbert „Norbi” Dudziuk.