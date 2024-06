Ada Sztajerowska wygląda niczym bogini! Co za ciało! W 2013 roku została Miss Polski! Redakcja Telemagazyn

Miss Polski to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów piękności. Tym tytułem mogą szczycić się wyłącznie najpiękniejsze Polki, jak chociażby Olga Buława czy Aleksandra Klepaczka. Teraz o sobie przypomniała Miss Polski 2013, Ada Sztajerowska, która wygląda... jeszcze lepiej niż lata temu! Co za ciało! Co za figura! Istna bogini! Zobaczcie sami.