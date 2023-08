Kąpielówki, czepki i woń chloru. Tak pluskają się gwiazdy! Wiedzieliście, że takie z nich syreny?

Gwiazdy na basenie

Basen to zdecydowanie nie miejsce, gdzie spodziewany się zobaczyć gwiazdy. Brak czerwonego dywanu, makijażu i obłędnych stylizacji to niebezpieczna sytuacja, by się pokazać. Mimo to, wielu polskich celebrytów wprost uwielbia pływać i wykorzystuje każdą możliwą okazję, by zamienić się w syrenę. Mistrzostwa Aktorów w Pływaniu to jedno z takich wydarzeń. Jest to miejsce idealne, by oddać się beztroskiej radości z pluskania, oraz duchowi rywalizacji! Ulubieni, polscy aktorzy pojawiają się na tych mistrzostwach już od wielu lat! Częstymi bywalcami tego wydarzenia są między innymi: Karol Strasburger, Ewa Kasprzyk, Anna Powierza czy Mateusz Banasiuk.