Kasia Cecot zachwyca! To zdecydowanie najpiękniejsza uczestniczka „Rolnik szuka żony”!

„Rolnik szuka żony” podbił serca widzów

„Rolnik szuka żony” to popularny program telewizyjny, który oparty jest na brytyjskim formacie pt. „Farmer Wants a Wife”. Program ten to swoisty reality-show, w którym rolnicy poszukują swojej drugiej połówki spośród grupy chętnych uczestników. Rolnicy, zazwyczaj prowadzący gospodarstwa wiejskie, prezentują swoje życie, pracę na farmie i swoje oczekiwania wobec potencjalnego partnera/partnerki. Nie da się ukryć, że audycja wprost podbiła serca widzów! Z edycji na edycję rozszerza się grono odbiorców show, którzy nawet po zakończeniu emisji programu pilnie śledzą życie swoich ekranowych ulubieńców i to, jak potoczyły się ich losy już poza kamerami.