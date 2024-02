Kasia Smutniak gwiazdą serialu „Domina”! Emisja na Epic Drama!

„Domina” to nowy serial historyczny, który oglądać możemy na kanale Epic Drama. Akcja rozgrywa się za czasów panowania Oktawiana Augusta, zwanego także Gajuszem, i przedstawia niezwykłe dzieje jego trzeciej żony, Liwii Druzylli, która zmieniła zasady dotyczące roli kobiet w społeczeństwie i stała się najpotężniejszą z nich w ówczesnym świecie. W roli tytułowej „Dominy” zobaczymy Kasię Smutniak.

„Domina” w poniedziałki, o godzinie 21:30, na Epic Drama

O czym jest „Domina”?

Historia rozpoczyna się w przeddzień pierwszego ślubu Liwii, gdy wybucha wojna domowa. Śledzimy jej losy na wygnaniu i po powrocie do Rzymu, kiedy podejmuje decyzję o odzyskaniu wszystkiego, co zostało jej zabrane. Doprowadza do tego w błyskotliwy sposób, wychodząc za mąż za mężczyznę, który był za to odpowiedzialny. Jednak na całe życie staje się również wrogiem Skrybonii - kobiety, której miejsce zajmuje. Poprzednia żona Gajusza na zawsze pozostanie blisko Liwii, ponieważ tuż po rozstaniu z Oktawianem rodzi mu dziecko – Julię.

Co wydarzy się w serialu?

W wieku 30 lat Liwia odzyskuje swój majątek, status i wiele więcej. Jednak jej ukochany ojciec ginie w walce o Republikę toczonej przeciw obecnemu mężowi kobiety - Gajuszowi. Liwia szybko odkrywa, że nie wystarczy zdobyć władzę – trzeba jeszcze umieć ją utrzymać, co nie jest łatwe, kiedy walczą o nią wszyscy.

Liwia ma nadzieję, że po śmierci Oktawiana jeden z jej synów będzie rządzić Rzymem i przywróci Republikę, oddając władzę Senatowi. To obietnica, którą złożyła swojemu ojcu. To także sekret, którego Gajusz nigdy nie może odkryć. Aby osiągnąć swój cel, Liwia musi upewnić się, że jej synowie Tyberiusz i Drusus mają otwartą drogę do objęcia władzy. Będzie to dla niej mroczna i trudna podróż – osobista, emocjonalna, ale też polityczna. By osiągnąć swoje cele, będzie musiała być bezkompromisowa i wiele ryzykować.

Zachwycająca Kasia Smutniak

W rolę Liwii Druzylli wcieliła się Kasia Smutniak (Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, Oni, Diabelska gra). W skład obsady wchodzą również Matthew McNulty (Wyklęci) jako Gajusz Oktawian Cezar; Claire Forlani (Joe Black) jako Oktawia, siostra Gajusza; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) jako Skrybonia, druga żona Oktawiana i śmiertelny wróg Liwii; Ben Batt (Captain America: Pierwsze starcie) jako Marek Agrypa, przyjaciel Oktawiana z dzieciństwa i generał.

Twórcą serialu jest Simon Burke (Fortitude, Kontra), a reżyserem David Evans (Jamestown, Django). Kolejne odcinki serialu „Domina” możemy oglądać w poniedziałki na Epic Drama.

