Katarzyna Skrzynecka spędza wakacje na Sardynii! Pokazała bardzo głęboki dekolt i absolutnie zachwyciła!

Katarzyna Skrzynecka zachwyciła głębokim dekoltem!

Katarzyna Skrzynecka to świetnie znana i lubiana aktorka i wokalistka, która jeszcze do niedawna zasilała grono jurorskie w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Gwiazda nie tak dawno świętowała 14 rocznicę ślubu ze swoim mężem, Marcinem Łopuckim. Szczęśliwa para bardzo chętnie zwiedza świat razem z córką, Alikią, a ostatnio wybrała się na wakacje do pięknej Sardynii! Skrzynecka podzieliła się z fanami zdjęciami na Instagramie, lecz to nie piękna sceneria zwróciła naszą uwagę!