„Twoja twarz brzmi znajomo”. Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała promują nowy sezon. Ta edycja podniesie oglądalność?

Jurorzy promują program „Twoja twarz brzmi znajomo”

„Twoja twarz brzmi znajomo” to już kultowy program, który szturmem wszedł do polskiej telewizji. To właśnie w nim, 19. sezonów temu, zakochali się Polacy! Niestety show przechodziło ostatnio niemałe zmiany, które nie wszystkim fanom się podobały. Odejście z programu Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego było dla wielu powodem, by wyłączyć telewizor. Jesienią startuje kolejna edycja, a w fotelach jurorskich ponownie zobaczymy Małgorzatę Walewską, Pawła Domagała i Roberta Janowskiego.

Ostatnią edycję popularnego show oglądało średnio 1,4 mln widzów. Dla porównania edycję pierwszą ponad 3 mln!

Widzowie mają podzielone zdania co do nowego kierunku w jakim zmierza program „Twoja twarz brzmi znajomo”. Niektórzy chętnie widzieliby ponownie 4 jurorów, inni ciągle nie mogą pogodzić się z odejściem ich ulubieńców.