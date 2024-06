Katarzyna Zdanowicz rozwodzi się z mężem! „To była trudna decyzja, rodziła się długi czas” Redakcja Telemagazyn

Katarzyna Zdanowicz ogłosiła, że jej małżeństwo przechodzi do historii. Choć dziennikarka Polsat rzadko pozwala sobie na prywatne zwierzenia mediom, jednak sprawa tego kalibru wymagała do niej oświadczenia. - To była trudna decyzja, rodziła się długi czas - mówi.