Kim jest Dorota Goldpoint, którą paparazzi przyłapali na schadzce z Pawłem Delągiem? Gwiazdy ją ubóstwiają!

Kim jest Dorota Goldpoint?

Kim jest Dorota Goldpoint, która miała skraść serce aktora? Warto na wstępie zaznaczyć, że Goldpoint to pseudonim artystyczny; według danych z KRS jej przedsięwzięcia zarejestrowane są na Dorotę Kasprzak-Sabik. To dojrzała kobieta biznesu, która 50. urodziny już ma za sobą - choć patrząc na nią, trudno w to uwierzyć. Goldpoint skradła jednak nie tylko serce przystojnego aktora, ale, swoimi projektami, także serca największych polskich gwiazd - jej projekty nosi nawet Agata Duda na oficjalnych wystąpieniach! W jej projektach pojawiała się także publicznie Irena Santor czy Grażyna Szapołowska, Katarzyna Żak czy Katarzyna Grochola, Agata Młynarska, Anna Korcz, Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Joanna Kurowska i Jolanta Fraszyńska. W swoim atelier i sklepie oferuje nie tylko suknie, ale także eleganckie zestawy idealne na biznesowe spotkania, stroje kąpielowe czy perfumy. Napisała również książkę „Serce nie ma zmarszczek. The Inner Power” i powołała do życia Fundację Serce nie ma zmarszczek. Wielokrotnie była również nagradzana za osiągnięcia artystyczne, w tym Złotą Pętelką Polskiej Akademii Mody.