„Klan”. Siostry Lubicz wyrosły na piękne kobiety! Tak dziś wygląda Kaja Paschalska i Paulina Holtz. Zobacz, jak się zmieniały

„Klan” - tak dziś wyglądają siostry Lubicz

Serial „Klan" to jedna z bezdyskusyjnie kultowych tego typu produkcji w Polsce. To najdłużej emitowany w telewizji serial w polskiej telewizji. Opowiada o wielopokoleniowej warszawskiej rodzinie Lubiczów, zaś akcja każdego odcinka rozgrywa się w dniu jego emisji - obejmuje on co najwyżej jedną dobę z życia rodziny Lubiczów i ich przyjaciół. Razem z nimi przez lata dzielili powody do radości, smutki, święta, pogrzeby i wesela. Oraz patrzyli, jak dorastają córki państwa Lubiczów, Ola i Agnieszka.