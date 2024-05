Kolejny „Chłopak do wzięcia” w więzieniu! Za co go skazano? Twierdzi, że za niewinność...

Za co skazano Roberta z „Chłopaków do wzięcia”?

Ci z „Chłopaków do wzięcia” wylądowali w więzieniu

Nie jest tajemnicą, że wielu uczestników programu „Chłopaki do wzięcia” wzbudza wśród widzów skrajne emocje. Często są one związane ze sprawami z pozoru błahymi takimi jak np.: wygląd osobisty czy wygórowane oczekiwania co do ich potencjalnej partnerki. Jednak bywają również takie przypadki, w których oburzenie i niesmak telewidzów jest w pełni uzasadniony. Mowa tutaj o łamaniu prawa, którego gwiazdy programu nie raz się dopuszczały.

Wśród „Chłopaków do wzięcia” znajduje się całkiem sporo uczestników, którzy mają na swoim koncie jedną bądź kilka odsiadek w więzieniu. Są to m.in.: Ryszard „Szczena” Dąbrowski, Bandziorek, Ryszard „Grabarz” czy Łukasz. Teraz się okazało, że do tego niezbyt zaszczytnego grona dołączył kolejny uczestnik programu. Mowa tutaj o Robercie, który w jednym z ostatnich odcinków „Chłopaków do wzięcia” postanowił opowiedzieć o swojej kryminalnej przeszłości. Co takiego zrobił?