Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca nie szczędzili sobie czułości na premierze serialu „Klara”!

O czym jest „Klara”?

Wiedzą o nas niemal wszystko. Są świadkami wzlotów i upadków, awantur, samotnych wieczorów i godzin spędzonych na rozmowach z przyjaciółką. O kim mowa? Oczywiście o domowych zwierzętach. Co by się stało, gdyby kot nagle potrafił mówić? To tylko jedna z wielu zagadek, jakie zaserwuje widzom najnowsza produkcja Playera - serial „Klara” - komediowo-refleksyjna opowieść nie tylko jest przeznaczona dla miłośników czworonogów.

To prosta historia o kobiecie, w której znajdą coś dla siebie wszyscy ci, którzy szukają prawdy o życiu i miłości w dobie niekończących się romansów z Tindera, perypetii emocjonalno-łóżkowych i pędu życia w wielkim mieście.